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В Севастополе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 09.02.2021

Сотрудники СОБР и оперативники уголовного розыска в Севастополе задержали 47-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. По данным полиции, злоумышленник разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных статьями 127 («Незаконное лишение свободы») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Стражи правопорядка установили, что ранее мужчина подрабатывал частным извозом на территории Воронежской области и при очередной поездке познакомился с 35-летней клиенткой. Он пригласил женщину к себе домой, где во время возникших разногласий избил ее и насильно удерживал несколько дней. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью. Позднее, в ходе следствия, подозреваемый в июле 2020 года скрылся от правоохранителей. В результате проверки выяснилось, что он приехал в Севастополь и проживает в одном из дачных кооперативов. Во время совместной спецоперации росгвардейцы и полицейские задержали ранее за судимого за аналогичные преступления беглеца, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

 

В Севастополе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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