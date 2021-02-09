В Севастополе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники СОБР и оперативники уголовного розыска в Севастополе задержали 47-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. По данным полиции, злоумышленник разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных статьями 127 («Незаконное лишение свободы») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Стражи правопорядка установили, что ранее мужчина подрабатывал частным извозом на территории Воронежской области и при очередной поездке познакомился с 35-летней клиенткой. Он пригласил женщину к себе домой, где во время возникших разногласий избил ее и насильно удерживал несколько дней. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью. Позднее, в ходе следствия, подозреваемый в июле 2020 года скрылся от правоохранителей. В результате проверки выяснилось, что он приехал в Севастополь и проживает в одном из дачных кооперативов. Во время совместной спецоперации росгвардейцы и полицейские задержали ранее за судимого за аналогичные преступления беглеца, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).