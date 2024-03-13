В Севастополе задержали пьяного водителя-рецидивиста

Сотрудники Росгвардии пресекли действия мужчины, который нетрезвым сел за руль в Нахимовском районе Севастополя.

24-летний местный житель распивал спиртное в квартире своего знакомого и угнал его автомобиль, когда товарищ уснул. Проснувшись, хозяин сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал злоумышленника, который сразу попытался пересесть на пассажирское сиденье.

Позже владелец машины отозвал заявление об угоне. Но его друг всё же понесет уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)