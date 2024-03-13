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В Севастополе задержали пьяного водителя-рецидивиста

В Севастополе задержали пьяного водителя-рецидивиста

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:08 13.03.2024

Сотрудники Росгвардии пресекли действия мужчины, который нетрезвым сел за руль в Нахимовском районе Севастополя.

24-летний местный житель распивал спиртное в квартире своего знакомого и угнал его автомобиль, когда товарищ уснул. Проснувшись, хозяин сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал злоумышленника, который сразу попытался пересесть на пассажирское сиденье.

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Позже владелец машины отозвал заявление об угоне. Но его друг всё же понесет уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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