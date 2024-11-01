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В Севастополе завершают ремонт очередной транспортной развязки - автобусы пойдут прежними маршрутами
иллюстрация: Департамент транспорта Севастополя

В Севастополе завершают ремонт очередной транспортной развязки — автобусы пойдут прежними маршрутами

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:57 01.11.2024

1 ноября завершится капитальный ремонт развязки на пересечении улицы Вакуленчука, пр.Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе, поэтому автобусы не будут объезжать ее через авторынок.

Как напомнили в департаменте транспорта Севастополя, схему движения автобусов №83 и №84 меняли в начале лета из-за перекрытия проезда ремонтируемого перекрестка. Ограничения были необходимы, чтобы дорожники переложили на развязке инженерные коммуникации. На сегодняшний день капитальный ремонт перекрестка завершен, развязку дополнили переходно-скоростной полосой и оснастили светофорами, — сообщает «Севастопольская газета»

 

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