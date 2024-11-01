В Севастополе завершают ремонт очередной транспортной развязки — автобусы пойдут прежними маршрутами

Как напомнили в департаменте транспорта Севастополя, схему движения автобусов №83 и №84 меняли в начале лета из-за перекрытия проезда ремонтируемого перекрестка. Ограничения были необходимы, чтобы дорожники переложили на развязке инженерные коммуникации. На сегодняшний день капитальный ремонт перекрестка завершен, развязку дополнили переходно-скоростной полосой и оснастили светофорами, — сообщает «Севастопольская газета».