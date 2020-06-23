Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | В Севастопольской бухте завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастопольской бухте завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота
Фото: пресс-служба ЮВО

В Севастопольской бухте завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:05 23.06.2020

В акватории Севастопольской бухты, в рамках проведения праздничных мероприятий посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сформирован парадный строй кораблей Черноморского флота.

В парадной линии жители и гости города-Героя увидят подводную лодку «Колпино», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», морской тральщик «Железняков», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Непосредственно 24 июня, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничный день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

По информации пресс-службы Южного военного округа.

В Севастопольской бухте завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.