В Севастопольской бухте завершилось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота

В акватории Севастопольской бухты, в рамках проведения праздничных мероприятий посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сформирован парадный строй кораблей Черноморского флота.

В парадной линии жители и гости города-Героя увидят подводную лодку «Колпино», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», морской тральщик «Железняков», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

Непосредственно 24 июня, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничный день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

По информации пресс-службы Южного военного округа.