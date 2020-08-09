В севастопольской инфекционной больнице установили новый томограф

В севастопольской инфекционной больнице установлено новое оборудование, которое позволит повысить диагностику различных заболеваний, в том числе COVID-19, а также избавит от потребности увозить пациентов на диагностику в другие медучреждения. Диагностический блок «инфекционки» усилил компьютерный томограф.

Одно из важнейших условий нормальной и правильной диагностики COVID – это компьютерная томография. Мы знаем, что бывает острая двусторонняя пневмония, при этом коронавирус не подтверждается. Для диагностики был необходим томограф. В инфекционной больнице его не было. Мы приобрели компьютерный томограф и оборудовали для него новое помещение. Теперь это совершенно цивилизованный диагностический блок инфекционной больницы, — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В начало пандемии COVID-19 инфекционная больница была переведена в статус коронавирусного госпиталя. Для усиления на территории больницы был построен новый модульный корпус на 21 мельцеровский бокс, в каждом из которых по две койки. В настоящее время идет обсуждение дальнейшего развития этой площадки.

Очевидно, что COVID не заканчивается, нам предстоит дальше продолжать эту работу. Еще будет осенний период, поэтому необходимо здесь еще оборудовать свою лабораторию ПЦР, чтобы проводить диагностику экспертного класса. Чтобы не ждать результатов анализов лаборатории Роспотребнадзора в Симферополе, потому что, к сожалению, объем исследований большой, и уже выздоровевшим больным приходится занимать койки в ожидании второго, третьего теста. Если здесь будет лаборатория экспертного класса, то течение болезни можно будет мониторить более качественно и принимать решение о выписке на более раннем сроке, — подытожил врио губернатора.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.