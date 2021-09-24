 В севастопольской поликлинике на улице Бориса Михайлова открывается кабинет эндоскопии

В севастопольской поликлинике № 3 (на улице Бориса Михайлова) открывается эндоскопический кабинет. Для него, по информации пресс-службы городского правительства, были закуплены две современных эндоскопических видеосистемы производства японской фирмы «Olympus». Они позволяют проводить детальный осмотр и выявлять мельчайшие изменения слизистой оболочки обследуемого органа.

Цифровая техника позволяет выявить раковые образования размером от одного миллиметра, которые остаются незаметными при обычном эндоскопическом обследовании. Небольшая толщина эндоскопа определяет легкую переносимость исследований, — отметили в правительстве Севастополя.

Кабинет начнёт работать с 27 сентября. Эндоскопия проводится по направлению лечащего врача.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Цель этой региональной программы – обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи: сократить время ожидания в очереди, упростить процедуры записи на прием к врачу, сформировать системы защиты прав пациентов, упростить процедуру прохождения профилактические медосмотры не реже раза в год.