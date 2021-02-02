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В севастопольском «Центре крови» появился иммуногематологический анализатор
Фото: sev.gov.ru

В севастопольском «Центре крови» появился иммуногематологический анализатор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:41 02.02.2021

В клинико-диагностическую лабораторию севастопольского «Центра крови» поставлен автоматический иммуногематологический анализатор Galileo Neo. Исследования, которые на нём проводят, позволяют с большой точностью определять группу крови, резус-фактор, фенотип в крови доноров и антиэритроцитарные антитела. Это сводит к минимуму возможность ошибок, делает донорскую кровь безопасной для трансфузий.

На аппарате есть возможность одновременно исследовать от 1 до 192 образцов крови.  Иммуногематологический анализатор с таким высоким уровнем чувствительности является единственным в городе, подчеркнули в «Центре крови». Применяемая в работе анализатора твердофазная технология отличается большей чувствительностью и специфичностью в сравнении с другими микропланшетными и гелевыми технологиями, является самой близкой к классическим иммуногематопогическим методам, — отмечает пресс-служба правительства Севастополя.

В 2021 году в «Центре крови» планирует приобретение медицинского модуля для размещения службы крови с централизацией лабораторной службы учреждения, что позволит повысить эффективность и безопасность шиповки компонентов донорской крови.

В севастопольском «Центре крови» появился иммуногематологический анализатор

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