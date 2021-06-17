В схему движения севастопольских автобусных маршрутов вносятся изменения

В Севастополе в рамках оптимизации движения общественного транспорта с 23 июня вносятся изменения в схемы движения ряда автобусных маршрутов. Так:

В связи с восстановлением троллейбусного маршрута № 5 «ул. Токарева – центральное кольцо города», автобусный маршрут № 5 будет обслуживаться по укороченной схеме «ул. Александра Маринеско – ул. Токарева».

Так как троллейбусный маршрут №12 «5-й км Балаклавского шоссе — пл. Нахимова» дублируется, будут совмещены автобусные маршруты № 12 «Максимова дача – пл. Нахимова» и № 12К «Хутор Лукомского – пл. Нахимова». Заезд на Хутор Лукомского сохранится.

Также будут совмещены автобусные маршруты № 12А «ТСН «Массив «Сапун-гора» — пл. Нахимова» и № 120 «7-й км Балаклавского шоссе – пл. Нахимова» с сокращением пути следования до 5-го км Балаклавского шоссе. Заезд в ТСН «Массив «Сапун-Гора» сохранится.

На обновленных маршрутах будет увеличен класс транспортных средств со среднего на большой.

Для удобства пассажиров на указанных маршрутах будет применена «бесшовная» перевозка по специальному пересадочному тарифу, который предусматривает пересадку в рамках одной поездки без повторной оплаты. Такая пересадка будет возможна на ул. Токарева при проезде на троллейбусном и автобусном маршруте № 5, а также на 5-м км Балаклавского шоссе при спаренном проезде в троллейбусе № 12 и автобусе № 12А.

«Бесшовная» пересадка будет возможна при использовании карт ЕГКС. Заплатив один раз на указанных маршрутах, при пересадке пассажир не должен будет оплачивать проезд второй раз.

Также, по просьбам севастопольцев, маршрут №85 «5-км Балаклавского шоссе – ул. Маринеско» будет запущен по ул. Руднева. Это позволит значительно оптимизировать транспортное сообщение между просп. Генерала Острякова и районом ул. Александра Маринеско, — сообщают в пресс-службе Правительства Севастополя.