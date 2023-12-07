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В Симферополе коммунальщики обратят внимание на злосчастный перекресток улиц Чехова и Красноармейской

В Симферополе коммунальщики обратят внимание на злосчастный перекресток улиц Чехова и Красноармейской

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма, Симферополь 13:27 07.12.2023

Проблема перекрестка улиц Чехова и Красноармейской в Симферополе – притча во языцех. Потоки воды, вздыбленный асфальт, трудности проезда и перехода дороги… Власти обратили внимание…

Силами МБУ «Город» проводилось обследование этого участка. Было выявлено, что именно на этом перекрестке ливневая канализация отсутствует. Кроме того, жители близлежащих домов «врезались» в городскую ливневую канализацию. Нами были предприняты попытки асфальтирования этого участка дороги, однако, это не принесло желаемого результата.

Выехал туда лично вместе с руководителем городского коммунального предприятия. Обсудили пути решения этого вопроса. Дал поручение предоставить несколько вариантов, выберем наиболее эффективный. В ближайшее время закупим необходимые материалы и приступим к решению вопроса, — сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Также он дал поручение провести обход домовладений с целью проверки слива хозяйственно-бытовых отходов. Канализационные стоки прямо на улице в «старом городе» — не редкое явление, но пора менять ситуацию.

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В Симферополе коммунальщики обратят внимание на злосчастный перекресток улиц Чехова и Красноармейской

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