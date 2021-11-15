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В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 15.11.2021

Памятник открыт в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

В Симферополе, в многопрофильном республиканском медицинском центре ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» торжественно открыли бюст Николая Семашко. Памятник открыт в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

Сегодня мы открываем бюст советскому государственному деятелю, врачу, основоположнику системы здравоохранения в СССР – Николаю Александровичу Семашко. Созданная  им система организации медицинской помощи населению страны, показала свою эффективность на протяжении многих десятилетий. Под руководством Н.А. Семашко внедрены методы профилактики заболеваний, объединена практическая медицина и наука. Многие медицинские учреждения России получили его великое имя. Крымчане получают лечение в нашем Многопрофильном республиканском медицинском центре на высшем уровне, пациентам оказывается высокотехнологическая медицинская помощь. Желаю больнице и дальше достойно нести имя Николая Семашко, – отметила вице-премьер РК Елена Романовская.

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

В мероприятии приняли участие врио министра здравоохранения Республики Крым  Константин Скорупский; председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель; председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук; заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов; руководитель всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков; коллектив ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко».

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

Бюст выдающегося организатора здравоохранения установлен на территории больницы в рамках всероссийского проекта «Аллея Российской Славы». В ходе торжественного мероприятия было проведено освящение бюста, а также вручение благодарственных писем и грамот всем причастным к его установке.

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

В Симферополе, на территории нового республиканского медцентра открыли бюст Николая Семашко

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