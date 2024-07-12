В Симферополе на участке для индивидуального жилищного строительства открыли гостиницу и кафе

В Симферополе на участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предприниматель открыл гостиницу и кафе. Об очередном нарушении земельного законодательства, выявленном в ходе внепланового инспекционного визита государственного земельного инспектора, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, заместитель главного госинспектора РК по использованию и охране земель Константин Титков.
Вразрез с нормами «Классификатора видов разрешённого использования земельных участков», коммерсант организовал на земельном наделе площадью 603 квадратных метра гостиничный бизнес и пункт общественного питания. Вместо собственного жилья, на находящемся в частной собственности земельном участке, расположились нежилые здания площадью 212 и 41 кв.м. Площадь жилого дома оказалась гораздо меньше, заняв всего 15,7 «квадратов». По факту здесь расположились такие коммерческие объекты как кафе с собственным производством готовой еды и гостиница из восьми номеров, оборудованных отдельными входами, — цитирует пресс-служба Константина Титкова.
Также зампредседателя рассказал о том, что в ходе осмотра доступ на территорию гостиничного комплекса был открыт за исключением самих номеров. О ведении коммерческой деятельности можно было судить по вывеске одноимённых гостиницы и кафе, соответствующих значках, указывающих на данный вид сервиса, меню кафе и прочим атрибутам подобной сферы услуг. Кроме того, сведения о деятельности предпринимателя дублируются на сайте его заведения и другой рекламно-информационной площадке в сети интернет. Отзывы клиентов подтверждают род предоставляемого сервиса.
Информация о выявленном и зафиксированном нарушении требований земельного законодательства направлена в Администрацию Симферополя для принятия мер в рамках статьи 222 ГК РФ «Самовольная постройка». Следующий шаг – за сотрудниками органа местного самоуправления, — подытожил Константин Титков.
Напомним, что ранее госземнадзор сообщал о том, что при наличии индикаторов риска Госкомрегистр вправе проводить внеплановые контрольно-надзорные мероприятия.
источник: пресс-служба Госкомрегистра РК
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