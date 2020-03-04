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В Симферополе осуждена группа лиц, совершившая попытку сбыта наркотиков в исправительном учреждении

В Симферополе осуждена группа лиц, совершившая попытку сбыта наркотиков в исправительном учреждении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:37 04.03.2020

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение в отношении группы лиц по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б»   ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденные, вступив в сговор с целью незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере, совершили попытку доставить их на территорию исправительного учреждения путём переброса через основное внешнее ограждение, однако их действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали в прокуратуре.

Приговором Железнодорожного районного суда Симферополя обвиняемые признаны виновными в инкриминируемом преступлении, им назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима соответственно.

В Симферополе осуждена группа лиц, совершившая попытку сбыта наркотиков в исправительном учреждении

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