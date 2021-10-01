В Симферополе открыли «криптокабину», скоро такие же появятся в Керчи и Феодосии

В Симферополе, на базе МФЦ открылся первый в Крыму программно-технический комплекс «Криптобиокабина». По задумке, новая техника поможет при оформлении биометрических заграничных паспортов. Общая процедура занимает не более 45 минут.

Таких кабин у нас будет четыре, две в Симферополе, Феодосии и Керчи. Еще четыре передвижных комплекса, которые будут обслуживать северную часть Крыма, а также Джанкой и Евпаторию, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. — Сейчас кабины будут тестироваться, а далее будем исходить из потребностей и спроса. Думаю, это удобный инструмент, который мы будем внедрять.

Глава РК уточнил, что представительства МФЦ работают в каждом регионе Республики Крым, оказывая гражданам более 140 услуг, в перспективе количество услуг будет увеличено до 250.

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» оснащен цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, что предоставляет возможность сдать все данные самостоятельно в одном месте, без участия сотрудника МВД. Комплекс находится под надежной криптографической защитой.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.