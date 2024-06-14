В Симферополе открыли обновленную Доску Почета. Кто они, лучшие люди, гордость крымской столицы

В Симферополе прошло торжественное открытие обновленной городской Доски Почета. Наименования 4 трудовых коллективов и портреты 9 горожан, чьи заслуги перед крымской столицей в различных сферах были признаны выдающимися, в течение года будут занимать почетное место, расположенное на территории сквера имени Валерия Ермака.

В мероприятии приняли участие глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев и заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксёнова. Участников мероприятия также поздравил Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

В ходе торжественного собрания всем награждаемым были вручены дипломы и памятные подарки. Кроме того, имена людей и названия коллективов города, силами и талантами которых Симферополь стремительно преображается, были внесены в «Почетную Книгу города Симферополя», которая хранится в Музей истории столицы Крыма.

На городскую Доску Почета занесены:

Трудовые коллективы:

— ГБУ здравоохранения Республики Крым «Центр крови»;

— АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»»;

— МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 37 имени партизана-подпольщика Ивана Гавриловича Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;

— МБУДО «Спортивная школа № 3 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

Жители Симферополя:



— ДАВЫДОВА Надежда Григорьевна — мастер плотницкого цеха Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «ГОРРИТУАЛ»;

— КЕНЖАМЕТОВА Оксана Николаевна — уборщик территорий участка № 1 отдела санитарной очистки Муниципального бюджетного учреждения «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;

— КИСЕДОБРЫЙ Сергей Викторович — начальник отдела надзорной деятельности по городу Симферополю управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы;

— МАЛЕВАНЕЦ Алексей Михайлович — начальник отделения по борьбе с преступлениями в бюджетной сфере отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по городу Симферополю;

— СЛАВНЫЙ Андрей Георгиевич — заведующий музеем Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус»;

— ТРЕЩЁВА Наталья Владимировна — директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 имени Эрика Константиновича Покровского»;

— ТУРЧЕНКО Наталья Владимировна — начальник Управления муниципального контроля администрации Симферополя;

— ЦУРИК Николай Петрович — печник Жилищно-эксплуатационного участка № 2 Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Железнодорожный Жилсервис»;

— ФЕРАТОВА Диана Алиевна — начальник Муниципального казенного учреждения Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя.