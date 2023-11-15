В Симферополе открылся самый большой офис «Сербанка» в Крыму

Однако этот офис – только для бизнеса.

В Симферополе открылось новое отделение «Сбербанка» — на улице Киевской в бизнес-центре «Фабрика». Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, побывавший в банке, это самый крупный офис «Сбера» в Крыму. Предназначен он для обслуживания юридических лиц и предпринимателей. Простым гражданам дорога в «Сбербанк» по-прежнему на ул. Гагарина, 20-а.

Открытие нового отделения в столице Республики облегчит жизнь как крымчанам, так и туристам, а также поможет сделать крымскую банковскую систему более стабильной. «Сбербанк» – крупнейшее банковское учреждение в стране, и открытие новых отделений в Крыму – это всегда новые возможности, продукты и конкурентные цены, которые могут предложить банковские структуры. Это положительно сказывается на экономике региона в целом, – сказал Аксёнов, который сегодня ознакомился с работой отделения, осмотрел помещения офиса.

По его словам, важно, что у крымских специалистов банковской сферы будет возможность перенять опыт своих коллег, приехавших со всей страны.

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Алексей Шашкин в свою очередь подчеркнул, что отделение в Симферополе – самый большой офис на юге страны для малого бизнеса, и сообщил, что уже более 8 тысяч предпринимателей стали клиентами банка.