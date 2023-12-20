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В Симферополе открылся второй офис Сбера
фото: пресс-служба Сбербанка

В Симферополе открылся второй офис Сбера

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 20.12.2023

В Симферополе на ул. Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Это восьмое отделение Сбербанка для обслуживания розничных клиентов на полуострове.

Новое отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами. Клиентам доступны все основные продукты и сервисы Сбера. Отличительная особенность офиса – здесь можно арендовать ячейку для хранения ценностей и получить широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью.

В нашем новом офисе в Симферополе работает большая команда сотрудников сервиса недвижимости «Домклик». Теперь купить, продать или сдать в аренду квартиру, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде, провести расчеты между покупателем и продавцом можно в одном месте – в новом офисе Сбера. Отмечу, что именно ипотека сегодня остаётся одной из самых востребованных услуг Сбера в Крыму. Уже около 3 тысяч семей улучшили свои жилищные условия с нашей поддержкой, — цитирует пресс-служба управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова. 

Первый офис для розничных клиентов в Симферополе начал работу в конце октября в торгово-офисном центре «Гудзон» на ул. Гагарина, 20А.

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источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

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