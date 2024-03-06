В Симферополе покажут авторскую программу Ильи Резника «Юбилей Маэстро»  

Новый творческий проект народного артиста России Ильи Резника, Крымского академического симфонического оркестра и солистов-вокалистов Крымского концертного объединения будет представлен 7 марта в 19:00 на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького в Симферополе.

В пресс-центре РИА Новости Крым состоялась пресс-конференция «Юбилей Маэстро: Илья Резник о прошлом и настоящем», в которой приняли участие народный артист России, киноактер, сценарист, поэт Илья Резник, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, директор Крымского концертного объединения Олеся Костенко, художественный руководитель и главный дирижер Крымского академического симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Украины и Республики Крым, лауреат премии им. С. Прокофьева Александр Долинский.

Спикеры рассказали о творческом сотрудничестве, об особенности авторской программы, о сочетании в ее репертуаре поэзии и музыки, многолетней популярности произведений Ильи Резника.

В концертной программе прозвучат как новые стихи поэта, так и стихи, которые хорошо известны и полюбились не одному поколению россиян, соотечественников за рубежом. В исполнении солистов прозвучат самые популярные и безгранично любимые слушателями песни на стихи Ильи Резника. Автор прочтет свои басни, эпиграммы, молитвы, сонеты и лирические посвящения. Композиции «Скупимся на любовь», «Вернисаж», «Балет», «Золушка», «Кабриолет», «Песня о Севастополе», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Дети войны», «Служить России» и многие другие прозвучат в Симферополе в авторской программе «Юбилей Маэстро» в сопровождении Крымского академического симфонического оркестра. Специальным гостем программы станет детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна».

В концерте также примут участие заслуженные артистки Республики Крым Арзы Меджидова и Анна Глушко, лауреат международных конкурсов Марина Герман, лауреат международного фестиваля эстрады, финалист телешоу «Х-Фактор» Яков Головко, заслуженный деятель искусств города Севастополя Михаил Игнатов, заслуженный артист Крыма Александр Батрак и Светлана Батрак.

Концерты состоятся 5 апреля в Ялтинском театре им. А.П. Чехова и 7 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.