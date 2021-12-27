В Симферополе после реконструкции открылся Республиканский центр «Крым-СПОРТ»

В Симферополе после реконструкции торжественно открыли Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ». Он оснащён всем необходимым для обучения молодых спортсменов и проведения соревнований.

По словам спикера Госсовета РК Владимира Константинова, восстановление знакового для Крыма спортивного комплекса было непростой задачей

В 2014 году, когда мы совместно с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым приняли решение о возрождении центра, стоял трудный выбор: развалить здание и построить на этом месте совершенно новый комплекс или реконструировать старый, сохранив его традиции. После консультаций с архитекторами и проектировщиками было принято решение восстановить центр и наполнить его новым содержанием в соответствии с современными стандартами Российской Федерации, — рассказал глава крымского парламента.

Обновленный комплекс «Крым-СПОРТ», уверен спикер, станет новым спортивным центром Республики.

Спортивные залы соответствуют всем мировым стандартам и могут принимать соревнования самого высокого уровня. Здание комплекса «Динамо» стало историческим с момента его строительства в советское время, когда здесь зарождались и набирали силу целые спортивные школы, начинали карьеру спортсмены с мировым именем. Убежден, что обновленный центр «Крым-СПОРТ» достойно продолжит традиции крымского спорта и подарит России и миру новые имена чемпионов, — заметил Константинов.

После церемонии перерезания ленточки почетные гости в сопровождении директора спортивно-тренировочного центра осмотрели обновленный комплекс, зал художественной гимнастики, хореографии, вольной борьбы и самбо, тренажерный и многофункциональный зал, столовую, комнаты отдыха для спортсменов.

В рамках мероприятия Владимир Константинов также вручил подарки юным спортсменам Федерации дзюдо и самбо.

Напомним, реконструкция спортивно-тренировочного центра «Крым-СПОРТ» с трибунами на 1000 мест была начата в 2016 году в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы. В обновленном 4-х этажном спортивном комплексе размещены тренировочный зал борьбы на 30 человек, зал тяжелой атлетики на 40 человек, тренажерный зал, универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств, художественной гимнастике, волейболу и баскетболу. Кроме того, в центре предусмотрены комнаты отдыха для спортсменов, инвентарные, тренерские, раздевалки, душевые, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения, технические помещения. Общая стоимость строительно-монтажных работ по проекту составила порядка 1 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Константинов