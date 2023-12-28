В Симферополе приставы помогли матери вернуть своего сына

Семейные отношения не всегда можно назвать гладкими. Нередко они влияют не только на родителей, но и на растущих в семьях детях. В последнем случае это означает, что дети становятся заложниками обстоятельств, разбираться в которых приходится посредством судебных разбирательств.

Подобная ситуация сложилась между гражданином П. и гражданкой С. — жителями г. Симферополя, которые ранее были мужем и женой. Расторгнув брак, гражданин П. решил, что их общий несовершеннолетний сын будет жить с ним и забрал его в свой дом, тем самым нарушив решение суда, согласно которого было определено, что ребенок должен был проживать с матерью. В результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Симферопольскому району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении гражданина П. исполнительное производство. В свою очередь, должник проигнорировал законные требования сотрудника органов принудительного исполнения.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель вынес в отношении гражданина П. постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс рублей, арестовал его банковские счета, временно ограничил должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, а также временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Но гражданин П. не только не пошел на встречу своей бывшей жене, но решил скрывать местонахождение ребенка.

Когда было установлено, что несовершеннолетний сын гражданки С находится по месту жительства гражданина П., то последний всячески старался ограничить доступ взыскателя к своему ребенку. Впоследствии судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Симферопольскому району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю обратился в суд с требованием о вскрытии жилого помещения, принадлежащего гражданину П., с последующим вхождением. Требование судебного пристава-исполнителя отделения было удовлетворено и вскоре сотрудник органов принудительного исполнения осуществил выход по адресу проживания должника, но ребенка там не обнаружил. При повторном выходе двери судебному пристав-исполнителю отделения открыла мать гражданина П., которая заявила, что не знает где находится ее сын и внук, В ходе осмотра, в жилище должника была обнаружена запертая комната. Затем в присутствии сотрудников органов принудительного исполнения, а также сотрудников органов опеки и попечительства приглашенный специалист вскрыл дверь запертого помещения, где находились гражданин П. и его несовершеннолетний сын. После чего ребенок был незамедлительно изъят и передан обратно гражданке С.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель отделения составил в отношении гражданина П. и его матери административные протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ и передал материалы для рассмотрения в суд. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю