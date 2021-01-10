В Симферополе пройдет экологическая акция «Ёлковорот-2021». Жаль, что только один день

24 января в Симферополе состоится экологическая акция «Ёлковорот-2021». Об этом сообщается на странице общественной инициативы по раздельному сбору отходов населения Разделяйка в ВК.

«Ёлковорот» будет проводиться в городе третий год подряд. Акция даёт возможность правильно утилизировать хвойные деревья. В Симферополе будут функционировать 22 пункта приёма ёлок. Все собранные деревья подробят в щепу, которая поможет развитию новых растений.

Ёлку можно будет сдать по адресам:

— ул. 60 лет Октября, 18 ( возле магазина «ПУД»);

— ул. Беспалова (Генерала Радионова, 1. Возле «Айше»);

— парк Шевченко (за аркой у входа);

— ул. Лермонтова, 16 (возле ларька «Крымсоюзпечать»);

— пр-т Победы, 56 (на парковке у ТЦ);

— ул. Киевская, 137 (сквер Крымской весны);

— ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»);

— пр-т Кирова, 51/52 (Дворец Пионеров);

— ГРЭС, Кржижановского 24 (МФЦ «Мои документы»);

— ул. Гагарина, 2А — кинотеатр «Космос»;

— парк Тренева;

— улица Студенческая, 12 (у парковки ТРК «Крым»);

— пр-т Кирова, 39 (возле РНКБ);

— ул. Кечкеметская, 198 (на углу возле Минприроды);

— сквер Мира (напротив Тургенева, 52);

— ул. Маршала Жукова,15 (возле магазина «Хабиба»);

— ул. Киевская, 7В (возле «Неаполь» и «Лингвист»);

— ул. Севастопольская, 47 (возле остановки и «Сильпо»);

— ул. Суходольная (возле гаража напротив дома номер 14);

— ул. Павленко (остановка «Павленко» – угол Гоголя и Павленко);

— ул. Героев Сталинграда, 3А (возле «Яблоко»);

— ул. Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).