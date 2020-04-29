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В Симферополе пропала несовершеннолетняя девочка — Екатерина Калапова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:23 29.04.2020

Екатерина Калапова (11.10.2005 года рождения), проживающая в Симферополе, ушла из дома и пропала без вести 28 апреля.

  • Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза — карие, брови прямые.
  • Была одета в: была пайту серого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.
  • При себе имела портфель красного цвета.

В Симферополе пропала несовершеннолетняя девочка - Екатерина Калапова

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, незамедлительно сообщить по телефонам: (3652) 25-13-02, +7-999-461-02-40, «102» — ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю; (3652) 667-588, 668-818 — отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым, — отмечают в Управлении уголовного розыска МВД по Республике Крым.

В Симферополе пропала несовершеннолетняя девочка - Екатерина Калапова

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