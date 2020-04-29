В Симферополе пропала несовершеннолетняя девочка — Екатерина Калапова

Екатерина Калапова (11.10.2005 года рождения), проживающая в Симферополе, ушла из дома и пропала без вести 28 апреля.

Приметы : на вид 14-15 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза — карие, брови прямые.

: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза — карие, брови прямые. Была одета в : была пайту серого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.

: была пайту серого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела портфель красного цвета.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, незамедлительно сообщить по телефонам: (3652) 25-13-02, +7-999-461-02-40, «102» — ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю; (3652) 667-588, 668-818 — отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым, — отмечают в Управлении уголовного розыска МВД по Республике Крым.

