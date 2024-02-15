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В Симферополе проверяют состояние всех мемориальных объектов Великой Отечественной войны

В Симферополе проверяют состояние всех мемориальных объектов Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:32 15.02.2024

В канун 80-летия освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в крымской столице проходит проверка мемориальных объектов Великой Отечественной войны. Об это сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

По моему поручению структурные подразделения администрации проводят мониторинг состояния воинских захоронений и памятных знаков, включённых в перечень объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны, — отметил он.

В Симферополе проверяют состояние всех мемориальных объектов Великой Отечественной войны

Всего на территории Симферополя таких памятников и мемориалов – 74.

Ко Дню освобождения города (13 апреля — ред.) планируем завершить работы по содержанию и благоустройству военно-мемориальных объектов, — уточнил Михаил Афанасьев.

В Симферополе проверяют состояние всех мемориальных объектов Великой Отечественной войны

Фото — со страницы ВКонтакте М.Афанасьева.

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