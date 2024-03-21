В Симферополе пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

В ближайшее воскресенье, 24 марта, с 9:00 до 16:00 в Симферополе, по адресу: ул. Пушкина, 3 жители и гости крымской столицы смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование на передвижном мобильном комплексе. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Результаты обследования можно будет получить с 26 марта в регистратуре поликлиники по адресу: Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, 17.

Акция организована Крымским республиканским клиническим центром фтизиатрии и пульмонологии совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и при поддержке министерства здравоохранения РК.

По информации пресс-службы минздрава РК.