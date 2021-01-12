В Симферополе с начала 2021 года родились 242 ребенка

Первым младенцем в новом году стал мальчик.

За первые 10 дней 2021 года в Симферополе родились 242 ребенка, 120 мальчиков и 122 девочки. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» Дмитрий Беглицэ.

Первым в Симферополе в 2021 году родился мальчик. Роды были приняты в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» 1 января. Мальчик родился в 00:07, его вес составил 2600 граммов, рост – 50 сантиметров. Всего за 10 дней в Перинатальном центре родились 124 ребенка, 58 мальчиков и 66 девочек, в том числе одна двойня.

В Симферопольском клиническом родильном доме №1 первой в 2021 году родилась девочка. Ее вес составил 3200 граммов, рост – 51 сантиметр. Девочка родилась 1 января в 2:00. Всего за 10 дней в роддоме родились 42 мальчика и 34 девочки. В ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» первой в 2021 году так же родилась девочка. Вес ребенка при рождении составил 3510 граммов, рост – 51 сантиметр. Девочка родилась 1 января в 12:15. Всего за 10 дней в учреждении родились 20 мальчиков и 22 девочки, — уточнили в минздраве РК.