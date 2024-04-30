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В Симферополе состоялась научно-практическая конференция «Экология и здоровье»

В Симферополе состоялась научно-практическая конференция «Экология и здоровье»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:21 30.04.2024

В Симферополе при поддержке министерства здравоохранения РК и министерства образования, науки и молодежи РК прошла научно-практическая конференция «Экология и здоровье». Организатором мероприятия выступило ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

С приветственным словом к участникам обратились главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Крыма, главный врач «ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

В ходе мероприятия с докладами выступили студенты Ордена Трудового Красного Знамени им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» и Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

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Будущие медики представили в своих докладах темы, касающиеся сохранения здоровья человека в тесной взаимосвязи с факторами окружающей среды и приверженности ЗОЖ. В свою очередь студенты юридического вуза выступили с докладами о роли органов прокуратуры в обеспечении прав граждан на здоровую окружающую среду, а также на другие темы.

В Симферополе состоялась научно-практическая конференция «Экология и здоровье»

Фото: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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