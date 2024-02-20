В Симферополе состоялась премьера концертной программы «Русский рок. Революция сознания»

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась премьера концертной программы «Русский рок. Революция сознания».

Концерт в исполнении симфонического оркестра театра, солистов и артистов хора состоял из двух отделений. Специально подобранный видеоряд дополнял эмоциональное восприятие программы.

Зал активно подхватывал любимые песни: «Кукла колдуна» группы «КиШ», «Беспечный ангел» группы «Ария», «Кукушка» Виктора Цоя, «Я свободен» Валерия Кипелова, «Небо славян» группы «Алиса», «Музыкант» группы «Воскресенье», «Штиль» группы «Ария» и другие. Вдохновитель и дирижер программы – заслуженный деятель искусств Республики Крым Эльмира Мухтерем. Удивительные костюмы и сценография созданы художником Геттой Петкевич, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Следующий показ концертной программы пройдет 24 февраля в 18:00.

Фото: Государственный академический музыкальный театр РК.