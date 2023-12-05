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В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Концерты в Крыму 20:29 05.12.2023

Новый проект Крымского концертного объединения.

В Симферопольском художественном музее состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи» камерного состава Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения.

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

При свете 1000 свечей, в окружении живописных полотен прозвучали произведения Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе, Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Лео Делиба и других известных композиторов.

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Настоящим украшением вечера стали выступления заслуженных артистов Республики Крым Арзы Меджидовой и Анны Глушко. В концерте также принимала участие артистка современного танца Татьяна Коба.

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Новый проект Крымского концертного объединения нашел живой отклик у слушателей и вызвал море оваций.

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Ближайшие мероприятия из цикла «Музыка и свечи» в Симферопольском художественном музее состоятся 15 и 30 декабря.

В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи» В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Крымское концертное объединение.

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