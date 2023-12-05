В Симферополе состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи»

Новый проект Крымского концертного объединения.
В Симферопольском художественном музее состоялась премьера цикла концертов «Музыка и свечи» камерного состава Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения.
При свете 1000 свечей, в окружении живописных полотен прозвучали произведения Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса, Жоржа Бизе, Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Лео Делиба и других известных композиторов.
Настоящим украшением вечера стали выступления заслуженных артистов Республики Крым Арзы Меджидовой и Анны Глушко. В концерте также принимала участие артистка современного танца Татьяна Коба.
Новый проект Крымского концертного объединения нашел живой отклик у слушателей и вызвал море оваций.
Ближайшие мероприятия из цикла «Музыка и свечи» в Симферопольском художественном музее состоятся 15 и 30 декабря.
Материалы: пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Крымское концертное объединение.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: концерты в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: концерты в Крыму