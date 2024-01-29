В Симферополе судебные приставы взыскали с предприятия долг по зарплате на сумму 553 тыс. рублей

Бывший работник одного из строительных предприятий г. Симферополя, после того как руководство компании отказалось своевременно выплачивать ему заработную плату и накопило перед ним задолженность на общую сумму 553 тыс. рублей, решил защитить свои права в суде.

Согласно решения суда строительное предприятие обязано было погасить задолженность перед мужчиной в полном объеме. Тем не менее, представители должника решили отложить выполнение судебного решения на более удобный для них период времени. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Центральному району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении строительного предприятия исполнительное производство, на что руководство последнего никак не отреагировало, — отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении строительного предприятия постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 380 тыс. рублей. Также, с целью побудить должника к выполнению обязательств перед своим бывшим работником, сотрудник органов принудительного исполнения арестовал банковские счета предприятия и наложил запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Осознавая, что ограничения могут повлиять на деятельность предприятия, представители должника изыскали в кратчайшие сроки необходимую сумму и погасили имеющуюся задолженность по зарплате, с учётом исполнительского сбора, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю