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В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инфраструктура Крыма 13:46 31.12.2020

Отделение почтовой связи находится на улице Киевской, 114.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик приняла участие в торжественном открытии почтового отделения Нового формата в Симферополе. Отделение почтовой связи Симферополь – 43 находится на улице Киевской, 114. Капитальный ремонт по программе «Отделение будущего» проводился с ноября 2017 года.

Мы открываем прекрасно отремонтированное почтовое отделение – я бы сказала образец того, какими комфортными и современными должны быть помещения для получения почтовых услуг. Это отделение оснащено самым современным оборудованием, здесь реализован принцип открытости – все производственные процессы происходят на виду у посетителей. Отделение Нового формата оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, — отметила замминистра.

В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

По ее словам, клиенты отделения смогут получать и отправлять посылки, деньги, подписаться на периодические издания, купить канцтовары, при этом ускорить процесс поможет электронная очередь.

В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

Почтовое отделение не только отремонтировали, но и модернизировали: увеличили зону для клиентов, заменили окна и двери, установили новейшее оборудование, внедряющее современные стандарты обслуживания клиентов. Сотрудники почты прошли дополнительное обучение по предоставлению современных почтовых услуг. В течение пяти лет в Крыму планируют отремонтировать и другие отделения почты, которые включены в программу «Отделение будущего».

В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

Фото: Совмин РК.

В Симферополе торжественно открыли почтовое отделение Нового формата

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