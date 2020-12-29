В Симферополе вынесен приговор о мошенничестве на сумму более 90 миллионов рублей

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ялты. Судом он признан виновным в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемым и доверенными ему лицами были заключены предварительные договоры купли-продажи многоквартирного дома, расположенного в пгт. Горный. Согласно условиям договора дом должен быть сдан в эксплуатацию и передан покупателям, которые в мае 2017 года вселились в него. Мужчина убедил жильцов, что документы о регистрации многоквартирного жилого дома вскоре будут получены, якобы для этих целей обвиняемому были выданы доверенности на право распоряжения земельными участками, на которых расположен дом. После чего житель Ялты продал земельные участки и расположенный на них многоквартирный дом, в котором проживали потерпевшие, под видом объекта незавершенного строительства, — сообщили подробности дела в прокуратуре.

Таким образом мужчина завладел денежными средствами граждан в размере более 78 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Он же, вводя в заблуждение потерпевших о якобы необходимости передачи ему денежных средств для последующего приобретения в их интересах земельных участков и недвижимости на территории Ялты завладел денежными средствами еще 3 потерпевших в сумме более 19,6 млн. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

28 декабря суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.