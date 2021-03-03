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В Симферополе задержали разбушевавшегося на улице мужчину - раскурочил машину

В Симферополе задержали разбушевавшегося на улице мужчину — раскурочил машину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:20 03.03.2021

В дежурную часть территориального управления полиции в Симферополе поступило сообщение о том, что на улице Авиационной, неизвестный бьет зеркала заднего вида, ломает дворники и вырывает ручки дверей в припаркованном автомобиле ВАЗ-21213 «Нива».

Оперативный дежурный полиции незамедлительно передал информацию наряду вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, патрулирующему улицы города. Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Кемрана Абдурашитова и младшего сержанта полиции Владислава Шекова задержали на месте инцидента агрессивно настроенного мужчину. Им оказался 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Нарушитель передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю

В Симферополе задержали разбушевавшегося на улице мужчину - раскурочил машину

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