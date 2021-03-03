В Симферополе задержали разбушевавшегося на улице мужчину — раскурочил машину

В дежурную часть территориального управления полиции в Симферополе поступило сообщение о том, что на улице Авиационной, неизвестный бьет зеркала заднего вида, ломает дворники и вырывает ручки дверей в припаркованном автомобиле ВАЗ-21213 «Нива».

Оперативный дежурный полиции незамедлительно передал информацию наряду вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, патрулирующему улицы города. Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии в составе старшего сержанта полиции Кемрана Абдурашитова и младшего сержанта полиции Владислава Шекова задержали на месте инцидента агрессивно настроенного мужчину. Им оказался 33-летний житель одного из сел Симферопольского района. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Нарушитель передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.



фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю