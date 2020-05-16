В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 маски есть

Минздрав Крыма опровергает информацию о недостатке СИЗ в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6.

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, опубликованную 14 мая в №78 газеты «Крымская правда» о недостатке СИЗ в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6».

Приводим этот текст:

В публикации под названием «Маски нужны не на улицах, а в больницах» приводится цитата, приписанная сотрудникам Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6, без указаний должностей и ФИО. В цитате утверждается, что сотрудники больницы якобы не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками. Министерство здравоохранения Республики Крым отмечает, что ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» не входит в перечень медицинских организаций, оказывающих помощь больным инфекционными заболеваниями. При этом в учреждении соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, при обращении пациентов за медицинской помощью, в приемном отделении и травматологической поликлинике им проводится термометрия и заполняется опросный лист (для уточнения эпиданамнеза). На случай выявления пациента с подозрением на инфекционное заболевание создан запас одноразовых защитных ПЧК 1 типа. Осмотр и диагностические исследования такому пациенту будут проводится в ПЧК 1 типа в специально выделенном помещении приемного отделения и травматологической поликлиники, с целью недопущения распространения инфекции и минимизации контактов с сотрудниками. В учреждении имеется необходимый запас СИЗ (перчатки стерильные, перчатки нестерильные, шапочки, маски марлевые, бахилы, кожный антисептик). Данный перечень СИЗ входит в состав комплекта, которые определяется степенью риска инфицирования новой коронавирусной инфекцией (низкий риск), согласно методике расчета суточной потребности субъектов Российской Федерации в СИЗ для обеспечения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Для обеспечения нужд учреждения в марлевых масках организован централизованный их пошив. Согласно штатному расписанию в больнице имеется швея.

Собственно, в чем скандал. Заметка «Крымской правды» — вот она . В ней приводится «крик души» медиков:

Где наши одноразовые мас­ки? Почему нас не обеспечивают хотя бы этим? Уже молчим о респираторных вариантах масок и защитных очках, — пишут в социальных сетях сотрудники Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. — Мы контактируем со всеми пациентами, которые обращаются за помощью. Откуда нам знать, заражены они COVID или нет? Лотерея на выживание какая-то. У нас нет средств индивидуальной защиты. Есть только марлевые маски, пошив которых мы оплатили сами. Больница даёт лишь одноразовые перчатки и антисептики. Это хорошо, но всё остальное где?

Упрекать коллег в «нагнетании» точно не стоит. В соцсетях сейчас можно прочитать подобных «криков души» сотни. Еще и с фотографиями. Например, пакетами на ногах, вместо положенных бахил или со следами химических ожогов на лице — последствия стирок и дезинфекции в хлорке медицинских масок. И не только из Крыма все это «летит». Кто-то намеренно хайпится, кто-то, действительно, указывает на проблемы. Мы уже молчим о шуме с «коронавирусными выплатами». Соцсети давно стали не только источником информации, но и самостоятельным средством информирования, формирования общественного мнения. Если угодно, это «издержки демократического общества» и свобод. Так что сильно обижаться минздраву, конечно, не стоит. А информация, да еще и с фото, о том, что в 6-й горбольнице со средствами индивидуальной защиты все в порядке – однозначно, «зачёт».

Все фото: минздрав РК.