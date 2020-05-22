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В Симферопольской клинической больнице установлено два новых аппарата ИВЛ

В Симферопольской клинической больнице установлено два новых аппарата ИВЛ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 22.05.2020

Высокотехнологичное оборудование приобретено за счет федеральных средств.

В ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» установлено два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Zisline МV200. Об этом сообщила главный врач больницы Оксана Курдес.

По ее словам, средства на закупку аппаратов ИВЛ направлены из резервного фонда в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Аппараты пополнят оснащение медучреждения высокотехнологичным оборудованием, наличие которого в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции особо актуально. Никто не знает, понадобится ли этот аппарат пациенту или нет, но его наличие дает нам шанс спасти чью-то жизнь, что является самой большой ценностью для всех нас, — рассказала Оксана Курдес.

Zisline МV200 — аппарат для проведения искусственной вентиляции легких с непрерывным мониторингом газообмена и оценкой метаболизма у детей и взрослых в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии, а также при транспортировке по клинике.

В Симферопольской клинической больнице установлено два новых аппарата ИВЛ

Фото: минздрав РК.

 

В Симферопольской клинической больнице установлено два новых аппарата ИВЛ

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