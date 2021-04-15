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В Симферопольской клинической больнице вакцинировали пожилых людей

В Симферопольской клинической больнице вакцинировали пожилых людей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:35 15.04.2021

В рамках акции ко Дню освобождения крымской столицы от фашистских захватчиков в Симферопольской клинической больнице вакцинировали против новой коронавирусной инфекции пожилых людей. Об этом сообщил главный врач учреждения Николай Семенюк.

По его словам, в День Освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в учреждении вне очереди пригласили сделать прививку записавшихся граждан старше 80 лет. Для этого были выделены дополнительные сотрудники и отдельный кабинет. Прием граждан организован в строгом соблюдении противоэпидемиологических мер.

Главный врач подчеркивает, что вакцинация против COVID-19 старшего поколения особенно важна, так как у данной возрастной категории граждан, как правило, имеется ряд сопутствующих хронических  заболеваний. Всего, в рамках акции, возможностью привиться вне очереди воспользовались порядка 30 пожилых людей.

В связи с получением достаточного количества доз препарата, в поликлинике ведется работа по увеличению пропускной способности прививочных кабинетов для максимального сокращения сроков ожидания проведения вакцинации всех граждан, записавшихся в учреждение, — отметил Николай Семенюк.

В Симферопольской клинической больнице вакцинировали пожилых людей

Фото: пресс-служба минздрава РК.

В Симферопольской клинической больнице вакцинировали пожилых людей

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