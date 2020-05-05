В Симферопольской клинической (Железнодорожной) больнице снимают режим обсервации

8 мая с Симферопольской клинической больницы (известной как Железнодорожная) и 10 мая с Красногвардейской районной больницы будет снят режим обсервации. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер РК Елена Романовская. По ее словам, лечебные учреждения готовятся к полной дезинфекции и, соответственно, к продолжению нормальной работы.

В самой Симферопольской Железнодорожной больнице сообщили еще одну оптимистичную новость:

5 мая закончился срок обязательной обсервации 28 сотрудников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», находящихся в санатории «Здравница», в Евпатории. Все анализы, взятые накануне, дали отрицательный результат. Это подтверждает тот факт, что медицинский персонал имеет высокий уровень знаний, подготовлен для работы в условиях распространении COVID-19, использует все необходимые средства защиты. Именно это и позволило остаться всем здоровыми после 3-х дневного пребывания в медучреждении пациента с положительным результатом анализа и теперь позволяет нашим медработникам вернуться к обычному ритму жизни.

Отметим, что из евпаторийской «Здравницы» планируется выписка еще 50 человек, успешно «пересидевших изоляцию». Речь идет о группе прибывших из Таиланда крымчан и севастопольцев.

У нас освобождаются места и мы приняли решение, что будем направлять туда контактные лица. В другие обсерваторы будут направляться те, кто прибыл из других регионов РФ, — рассказала Елена Романовская.

В итоге, под медицинским наблюдением в Крыму сегодня находятся 1 927 человек, за последние сутки под наблюдение взяты 26 человек и снят 31 человек. На дому — 953, в стационарах – 120 человек. В обсерваторах — 854 человека.