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 В Симферопольской поликлинике №2 установлен цифровой маммограф
Фото: пресс-служба минздрава РК

В Симферопольской поликлинике №2 установлен цифровой маммограф

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 11:55 03.11.2020

В Симферопольской поликлинике №2 установлен современный цифровой аппарат для проведения маммографических исследований. Об этом сообщила главный врач учреждения Людмила Петрова.

Цифровой маммограф приобретен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», которой предусмотрено обеспечение поликлиники новым оборудованием на сумму около 60 миллионов рублей.

По информации главного врача, ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2» обслуживает 63 410 человек, в том числе более 42 тысяч женщин. Первоочередная задача маммографических исследований – выявление онкопатологии молочных желез.

В штате Симферопольской поликлиники №2 есть врачи-онкологи, хирурги и гинекологи, в ходе осмотра у которых пациентки могут получить направление на маммографию. Также направление можно получить у участкового терапевта, после консультации онколога. Проводят маммографию лаборанты-рентгенологи, врачи-рентгенологи описывают полученный результат, — уточняет пресс-служба минздрава РК.

Помимо цифрового маммографа в ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2» поставлены УЗИ аппарат, цифровой рентген-аппарат на три рабочих места, аппарат для проведения фиброгастроскопии.

В Симферопольской поликлинике №2 установлен цифровой маммограф

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