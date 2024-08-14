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В Симферопольском лесничестве устанавливаются камеры системы дистанционного мониторинга и управления
фото: pikist.com

В Симферопольском лесничестве устанавливаются камеры системы дистанционного мониторинга и управления

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 14.08.2024

В Симферопольском лесничестве устанавливаются камеры системы дистанционного мониторинга и управления «Лесохранитель». Также определяются места установки дополнительных видеоустройств в Бахчисарайском и Судакском лесничестве, чтобы уменьшить площади так называемых «мертвых» зон.

Напомним, система была развёрнута базе Минприроды Крыма в 2021 году для повышения эффективности охраны лесов от пожаров. В последующие 2022-2023 годы при поддержке Правительства Республики Крым система была расширена.

К началу пожароопасного периода 2024 года функционировало 40 видеокамер, которые осуществляют круглосуточный мониторинг пожарной опасности и пожаров в лесах и особо охраняемых территориях регионального значения, а также мониторят ситуацию на сопредельных с лесным фондом территориях Республики Крым, с целью недопущения перехода огня на лесные массивы полуострова.

В 2024 году установлены камеры в Бахчисарайском и Судакском лесничестве. В Евпаторийском лесничестве произведена замена устройства на современную модель, что, не меняя её месторасположения, помогло существенно увеличить площадь мониторинга за счёт улучшенной оптической составляющей камеры.

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Система показала хорошую эффективность в обнаружении лесных пожаров на землях лесного фонда. Кроме лесопожарных формирований и подразделений Минприроды Крыма, к «Лесохранителю» подключены профильные республиканские и федеральные органы власти, которые входят в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это позволяет оперативно принимать решения о наращивании группировки аварийно-спасательных подразделений при выявлении критических ситуаций, а также следить за развитием ситуации и корректировать уровень реагирования в режиме реального времени.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать в отдел Крымской региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по телефону: +7-978-000-01-92 или по номеру 112.

источник: по информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК

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