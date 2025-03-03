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В Симферопольском районе снесли незаконно возведённую автомойку

В Симферопольском районе снесли незаконно возведённую автомойку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:54 03.03.2025

Предприниматель из Симферопольского района Республики Крым решил самовольно построить автомойку на находящемся у него в собственности земельном участке. В итоге объект был возведён без соответствующих разрешений и с нарушением строительных норм.

На данные нарушения отреагировала администрация Симферопольского района, подав на гражданина в суд. Согласно вынесенному судебному решению предпринимателю было предписано демонтировать и снести самовольно воздвигнутое строение.

Тем не менее, идти на встречу государству хозяин автомойки не выражал желания. В результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Симферопольскому району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должника исполнительное производство. Но и после этого мужчина не изменил отношение к своим долговым обязательствам.

За несвоевременное выполнение решения суда судебный пристав-исполнитель отделения вынес постановление о взыскании с предпринимателя исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Также должник был привлечён к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера с назначением ему наказания в виде административного штрафа на общую сумму 10 тыс. рублей. Кроме того сотрудник органов принудительного исполнения вызвал предпринимателя на прием, где в ходе профилактической беседы проинформировал гражданина о том, что в дальнейшем предложит взыскателю реализовать право на самостоятельное исполнение требований исполнительного документа неимущественного характера. А после этого затраченные взыскателем денежные средства по оплате услуг третьей стороны — специалистов строительной компании, будут взысканы с должника в принудительном порядке.

Не желая повторно нести административную ответственность и лишаться своих денежных средств, житель Симферопольского района своими силами демонтировал и снес самовольно незаконно возведенную автомойку. Вскоре судебный пристав-исполнитель вышел по адресу нахождения объекта и составил акт об исполнении решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

В Симферопольском районе снесли незаконно возведённую автомойку

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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