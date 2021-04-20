В случае приобретения гражданства РФ иностранцам, владеющим землей в Крыму, необходимо подать заявление о внесении сведений в ЕГРН

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым напоминает о том, что в случае приобретения гражданства Российской Федерации иностранцам, владеющим землей в Крыму, необходимо подать заявление о внесении соответствующих сведений в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Рекомендации связаны с принятием Указа Президента РФ, расширяющим перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и юрлица-нерезиденты РФ, не могут обладать на праве собственности земельными участками, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы, касающиеся распоряжения недвижимостью, в том числе изъятия и принудительного отчуждения земельных участков, не входят в компетенцию ведомства. Но так как специалисты комитета осуществляют ведение ЕГРН,именно Госкомрегистр будет предоставлять органам власти всех уровней актуальные сведения о правообладателях земли на приграничных территориях для ведения претензионной работы.

На граждан России запрет не распространяется. Но если человек сам не подаст заявление о внесении изменений в сведения ЕГРН в части паспортных данных, то государственным органам власти эту информацию взять будет неоткуда. Как вариант — на собственника участка могут, к примеру, подать в суд, и только в ходе разбирательств может выясниться, что с определенных пор он является соотечественником. Во избежание неприятностей мы рекомендуем самостоятельно и своевременно предоставлять в комитет данные о приобретении российского гражданства, — разъяснила врио председателя Госкомрегистра Инна Смаль.