В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Сегодня в главной базе Черноморского флота (ЧФ), в городе-Герое Севастополе в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир «Сергей Балк».

Перед началом подъёма Андреевского флага был проведён чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство. После включения в состав флота экипажу судна предстоим проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Морской буксир «Сергей Балк» построен для Черноморского флота и является головным судном проекта 23470. Он предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования «Сергей Балк» может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

Фото: пресс-служба ЮВО.