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В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:27 21.02.2020

Сегодня в главной базе Черноморского флота (ЧФ), в городе-Герое Севастополе в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир «Сергей Балк».

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Перед началом подъёма Андреевского флага был проведён чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство. После включения в состав флота экипажу судна предстоим проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Морской буксир «Сергей Балк» построен для Черноморского флота и является головным судном проекта 23470. Он предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования «Сергей Балк» может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Фото: пресс-служба ЮВО.

 

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

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