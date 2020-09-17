В США понимают, что Крым российский, но… просили провести второй референдум

США понимали, что народ Крыма хотел вернуться в Россию, но просили провести на полуострове второй референдум, чтобы «соблюсти приличия». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI .

Как отметил Лавров, в апреле 2014 года в Женеве, уже после референдума в Крыму, по итогам переговоров с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Украины Андреем Дещицой было одобрено заявление, в котором Москва, Вашингтон и Брюссель приветствовали обязательства Киева осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины.

Потом эту бумагу «забыли» американцы, Евросоюз и уж тем более Украина, — рассказал Лавров. — Тогда на этой встрече Джон Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с Президентом Владимиром Путиным, организовать еще один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличие. Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?

Как указал глава МИД РФ, многие европейские политические деятели присутствовали на референдуме в Крыму в своем личном качестве, поскольку ОБСЕ и другие международные структуры находятся под контролем Запада.

Если бы мы даже к ним обратились, эта процедура согласования наблюдения никогда бы не закончилась, — подчеркнул Лавров.

По его словам, считать, что Россия в любом случае будет играть по западным правилам — большая ошибка. Как отметил министр, «эпоха постоянного давления на Россию началась тогда, когда период после распада Советского Союза, в ходе которого Запад считал, что Россия находится у него «в кармане», прошел безвозвратно«.