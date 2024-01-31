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В «Старом городе» Симферополя, наконец, построят канализацию
Фото: simadm.ru

В «Старом городе» Симферополя, наконец, построят канализацию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:20 31.01.2024

В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в этом году будет реализовано строительство сети водоотведения в микрорайоне Симферополя «Старый город». Об этом сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев в программе «Интервью 24» на телеканале «Крым 24».

По его данным, общая протяженность объекта трубопровода составит 13,4 км, пропускная способность – от 744,8 до 1989,8 кубических метра в сутки.

Основное назначение проектируемого линейного объекта – обеспечение улиц централизованной системой канализации с отводом сточных вод от жилых домов и общественных зданий в городские сети.

Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Старый город будет реализовано по улицам: Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инге и переулкам: Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский и Братский.

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Объект планируется ввести в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Вопрос системы ливневой канализации в городе он системный, поскольку требует больших финансовых вложений, поскольку все работы по обустройству ливневок связаны с разрытиями. Тем не менее эти работы мы в плановом режиме ведем, делаем проектно-сметные документации. В этом году мы будем обустраивать ливневую канализацию на улице Семашко. Также уделим особое внимание этой проблеме в посёлке городского типа Грэсовский, — рассказал глава городской администрации.

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