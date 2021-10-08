В субботу в Симферополе – очередная сельскохозяйственная ярмарка

В Симферополе продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок с участием более 100 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы. Олег Симонов. По его словам, ярмарочные мероприятия оказывают существенную поддержку местным аграриям и дают дополнительный стимул развитию агросектора Республики Крым. Кроме того, ярмарки позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям.

В Симферополе ярмарки выходного дня проходят по субботам с 7:00 до 14:00 на постоянных локациях:

— ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

— ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

— ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Кроме того, в крымской столице начали работать дополнительные локации, которые открыты каждое воскресенье по адресам:

— ул. Ракетная, 10;

— микрорайон Каменка, ул. Крымской весны, 31.

Гарантия высокого качества продукции обеспечена минсельхозом и минпромом РК, а также представителями Госкомветеринарии РК.

С начала 2021 года крымские фермеры реализовали порядка 19 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В период с 24 сентября по 30 сентября 2021 года в Республике Крым организовано и проведено: 280 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, задействовано 1961 ярмарочных мест, реализовано порядка 650 тонн сельхозпродукции и продуктов её переработки, участие приняли 1 577 сельхозпроизводителей.

От редакции: интересно, почем на ярмарке будет картошка? А то повсеместные 70-80-90-100 за 1 кг – честно говоря, дикость какая-то (о ценах — ЗДЕСЬ).