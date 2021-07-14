В Судакском регионе организована активная вакцинация против COVID-19

В Судакском регионе проходят активные мероприятия по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции: работают пункты вакцинации на базе поликлиники и в сельских амбулаториях, выезжают на предприятия мобильные бригады медиков, а также развернут мобильный прививочный пункт. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ РК «Судакская городская больница» Константин Скорупский.

По его словам, на сегодняшний день первый компонентом вакцины привиты более 6 тысяч местных жителей.

Медицинские работники Судакской городской больницы проводят вакцинацию населения на базе трех стационарных пунктов, функционирующих в будние дни с 09:00 до 14:00 в поликлиническом отделении больницы. В сельской местности вакцинация организована во врачебных амбулаториях пяти сел (Дачное, Морское, Солнечная Долина, Грушевка и Новый Свет), прививочные кабинеты в которых работают также по будням, с 11:00 до 13:00, — рассказал главврач.

В минздраве Крыма дополнили: с целью максимального охвата работающего населения вакцинацией от COVID-19, с начала прививочной кампании в Судакском регионе организованы выезды мобильных бригад медиков в трудовые коллективы. Вакцинация сотрудников предприятий проводится по предварительной заявке работодателя. Дата и время проведения вакцинации устанавливается с учетом пожелания сотрудников организаций.

Выездная вакцинация проведена для администрации города Судака, АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», филиала «Судак» ГУП РК «ПАО «Массандра», Музея-заповедника «Судакская Крепость», ГУП РК «Вода Крыма» и аквапарка «Водный мир». Особое внимание медики уделяют вакцинации сотрудников санаторно – курортной сферы: в рамках выездных мероприятий привиты трудовые коллективы ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России», санатория «Судак» Минобороны РФ, АО «ТОК Судак», отеля «Soldaya Grand Hotel & Resort» и ряда других, — уточнили в республиканском минздраве.

Вниманию жителей и гостей Судака: организована работа мобильного прививочного пункта на центральной набережной города. Он работает по будням с 11:00 до 15:00. Напомним, что для прохождения вакцинации необходимы паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС.