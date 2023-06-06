В своих офисах в Крыму Сбер обслужил 15 тысяч человек

Из 15 тысяч человек, обслуженных в офисах Сбера в Крыму, — 70% впервые стали клиентами банка.

Наибольшей популярностью пользуются услуги по оформлению дебетовых и кредитных карт, открытию вкладов и счетов, получению справок и выписок. В целом отделения Сбера в Крыму обслуживают в 2-3 раза больше клиентов, чем сопоставимые офисы на материковой части России. Клиенты в крымских офисах моложе клиентов в сопоставимых отделениях Сбера (57% человек в возрасте до 45 лет против 51%). Сбер открыл офис в Ялте 6 мая и в Севастополе 15 мая, — отмечают в пресс-службе банка.