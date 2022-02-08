В торговых точка Алушты выявили более 40 кг санкционной продукции. Выявили и сожгли

На основании требования Крымской транспортной прокуратуры, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили торговые объекты Алушты. Искали санкционную продукцию… и нашли импортные сыры и колбасы.

В ходе проверочных мероприятий были установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Польши, Франции, а также колбасные изделия, производства Украины, Испании, общим весом – 43,76 кг. На вышеуказанную продукцию собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.