Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В торговых точка Алушты выявили более 40 кг санкционной продукции. Выявили и сожгли

crimeapress_news



реклама в крыму
санкционные сыры и колбасы изъяты из оборота и уничтожены «путём сжигания в печи-инсинераторе «Хурикан-150».
Фото: bono.ru

В торговых точка Алушты выявили более 40 кг санкционной продукции. Выявили и сожгли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:41 08.02.2022

На основании требования Крымской транспортной прокуратуры, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили торговые объекты Алушты. Искали санкционную продукцию… и нашли импортные сыры и колбасы.

В ходе проверочных мероприятий были установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Польши, Франции, а также колбасные изделия, производства Украины, Испании, общим весом – 43,76 кг. На вышеуказанную продукцию собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Уточняется, что санкционные сыры и колбасы изъяты из оборота и уничтожены «путём сжигания в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

Узнайте больше:  8 февраля - Фёдоров день. К встрече с мёртвыми стоит быть готовыми...

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.