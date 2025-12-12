Прямо сейчас:
В Севастополе на центральном рынке торговали опасной рыбой
источник фото: © Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Севастополе на центральном рынке торговали опасной рыбой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 12.12.2025

На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В торговой точке на складе и в холодильных витринах была обнаружена рыба замороженная (42,8 кг), не имеющая маркировки, содержащей сведения о производителе, дате выработке, сроках годности, партии, условиях хранения. Такая обезличенная продукция признается некачественной и опасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя, — говорится в сообщении.

Продукцию изъяли и уничтожили. Предпринимателю выдали предписание и возбудили дело об административном нарушении.

Как сообщалось ранее, в Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

