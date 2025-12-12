В Севастополе на центральном рынке торговали опасной рыбой

В торговой точке на складе и в холодильных витринах была обнаружена рыба замороженная (42,8 кг), не имеющая маркировки, содержащей сведения о производителе, дате выработке, сроках годности, партии, условиях хранения. Такая обезличенная продукция признается некачественной и опасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя, — говорится в сообщении.
Продукцию изъяли и уничтожили. Предпринимателю выдали предписание и возбудили дело об административном нарушении.
Как сообщалось ранее, в Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей.
источник: РИА Новости Крым
