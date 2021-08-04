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«Верево Сити»
Давненько в Крыму импортные сыры не сжигали
Фото: pxhere.com

Давненько в Крыму импортные сыры не сжигали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 04.08.2021

В торговых точках Крыма выявлено более 40 кг запрещенной к ввозу продукции. По информации Россельхознадзора, все контрафактные деликатесы были сожжены.

Проверка была организована с целью выявления и уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В ходе проверочных мероприятий были установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно — сыры производства Германии, Голландии, Италии общим весом 36,76 кг, мясо сушеное производства Италии общим весом 5,33 кг, — сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что на всю эту продукцию собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

Указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена путём сжигания в печи-инсинераторе «Хурикан-150», — подытожили в Россельхознадзоре.

Давненько в Крыму импортные сыры не сжигали

Фото: Россельхознадзор

Давненько в Крыму импортные сыры не сжигали

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