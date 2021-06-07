В Крыму объявился коричнево-мраморный клоп. Это плохо, говорят специалисты

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в связи с выявлением на территории Республики Крым и города Севастополя опасного карантинного вредителя коричнево-мраморного клопа с целью недопущения дальнейшего распространения на территории Республики Крым данного карантинного вредителя информирует:
- Наиболее вероятные пути проникновения коричнево-мраморного клопа с растениями (саженцами), растительной продукцией, а также с помощью транспортных средств, особенно со строительными конструкциями.
- В местах обитания питается 300 видами растений: повреждает плодовые культуры (яблоня, груша, персик и др.), овощные (томаты, фасоль, огурцы, перец и др.), бахчевые, ягодники, виноградники, декоративные растения (роза, цветы гибискуса и др.), бобовые и злаковые культуры.
Распространение коричнево-мраморного клопа существенно влияет на объем и качество урожая. Вред, причиняемый карантинным организмом, особенно заметен на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз, опробование, под кожицей — сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде — ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах — в местах прокола развивается гниль плодов, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
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