В Крыму объявился коричнево-мраморный клоп. Это плохо, говорят специалисты

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в связи с выявлением на территории Республики Крым и города Севастополя опасного карантинного вредителя коричнево-мраморного клопа с целью недопущения дальнейшего распространения на территории Республики Крым данного карантинного вредителя информирует:

Распространение коричнево-мраморного клопа существенно влияет на объем и качество урожая. Вред, причиняемый карантинным организмом, особенно заметен на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз, опробование, под кожицей — сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде — ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах — в местах прокола развивается гниль плодов, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

