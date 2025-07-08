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В Центре крови в Севастополе прошла донорская акция в честь Дня любви, семьи и верности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Центре крови в Севастополе прошла донорская акция в честь Дня любви, семьи и верности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:48 08.07.2025

Ежегодно 8 июля в России отмечают светлый праздник — День любви, семьи и верности, посвященный святым Петру и Февронии Муромским. В Севастопольском Центре крови более 60 человек отозвались на приглашение принять участие в донорской акции. Среди них были целые семьи, которые решили прийти вместе, демонстрируя силу семейной солидарности, поддержку родных и близких.

Участники поделились своими историями, рассказав, почему для них важно быть частью этого события. Многие из них признались, что их мотивировала возможность внести вклад в здоровье других людей, а также осознание того, что каждая капля сданной ими крови может спасти кому-то жизнь.

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Напомним, в разделе «Здоровье» на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Также есть возможность записаться на донацию в стационарных условиях онлайн по ссылке. Доноров принимают в Центре крови на улице Адмирала Октябрьского, 19/2. Телефон регистратуры: +7 (978) 044-30-52.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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